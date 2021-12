Aumento apenas para policiais faz delegados da Receita entregar cargos na Paraíba

By

A escolha do presidente Jair Bolsonaro (PL) em colocar no orçamento para 2022 aumento salarial apenas para policiais federais começa a gerar problemas.

Nesta quinta-feira, 23, delegados da Receita Federal na Paraíba entregaram os cargos em protesto contra o Chefe do Executivo Nacional.

Conforme o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita (Sindifisco), houve baixa de todos os delegados em 10 regiões fiscais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

— Vamos formalizar a entrega de cargos em todos os graus de hierarquia. Não é intenção, é entrega formal. Vamos deixar o órgão à deriva, e só cumprir questões administrativas — disse o presidente do Sindicato, Kleber Cabral.

Fonte: Blog do Maurílio Junior