Avante declara apoio a pré-candidatura de Ana Cláudia à Prefeitura de Campina Grande

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (ainda no PSB), falou nesta sexta-feira (14) sobre as eleições municipais em Campina Grande. Em entrevista a uma emissora de rádio, o parlamentar anunciou apoio à pré-candidatura à Prefeitura de Campina Grande Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos).

Na entrevista Adriano Galdino revelou que mais uma legenda apoiará a pré-candidata à Prefeitura de Campina Grande Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos), no pleito deste ano.

“Quanto ao Avante, o presidente Luís Tibé quando esteve comigo, no dia que veio entregar o comando da legenda a minha esposa Eliane, pediu a mim que o Avante acompanhasse a candidatura de Ana Cláudia. Eu disse a ele que não teria problema nenhum, até porque gosto muito de Ana Cláudia e tenho um bom relacionamento com Veneziano. O Avante vai acompanhar Ana Cláudia na disputa pela Prefeitura de Campina Grand”, anunciou.

Na Paraíba, o Avante é comandado por Eliane Galdino, que é esposa de Adriano. Ana Cláudia também já conta com o apoio do PTB.

Fonte: Codecom