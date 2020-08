Prefeitura amplia prazo para motoristas de aplicativos receberem cesta básica

By

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, deu início nesta sexta-feira, 14, ao processo de entrega de cestas básicas para mais de mil motoristas de aplicativos. O benefício concedido, atende aos profissionais autônomos que tiveram suas rendas impactadas pela pandemia. Até o final do dia, aproximadamente 400 motoristas já haviam recebido suas cestas e, para aqueles que não conseguiram receber, o prazo de entrega foi prorrogado. A entrega continuará na próxima semana, segunda e terça, devendo os beneficiados comparecerem na próxima segunda e terça-feira, no horário compreendido das 09 às 16h.

Estão sendo atendidos e beneficiados pela Prefeitura, aqueles motoristas que constam como ativos nas plataformas em que trabalham e, no ato da retirada da cesta, o profissional precisa comprovar que está ativo no sistema, entregar cópias da CNH e do comprovante de residência, e a declaração de que está cadastrado na Associação Paraibana de Motoristas de Aplicativos.

A ação da Prefeitura também já beneficiou várias categorias de profissionais do sistema público de transportes, a exemplo de taxistas e seus defensores, mototaxistas cadastrados e os transportadores de escolares.

Também já foram atendidos os barraqueiros, ambulantes e músicos dos trios de forró, que trabalharam no Parque do Povo, assim como, os ambulantes dos distritos de Galante e São José da Mata, que participaram d’O Maior São João do Mundo 2019, num trabalho integrado das Secretarias de Assistência Social, de Desenvolvimento Econômico, e da STTP.

Fonte: Codecom