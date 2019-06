By

Bandidos invadem granjas e agridem caseiros no litoral paraibano

Duas granjas localizadas no município do Conde, no Litoral paraibano, foram invadidas por bandidos nesta semana.

Nos dois casos os assaltantes fizeram os caseiros a família deles como reféns e foram agressivos e ameaçavam as vítimas de morte.

Os criminosos estavam armados com espingardas calibre 12. Eles reviraram tudo em busca de dinheiro, celulares e armas.

Após renderem os moradores da primeira granja, os bandidos obrigaram as vítimas a os levarem até uma granja vizinha, onde também fizeram o arrastão.

Outra granja localizada na mesma área já tinha sido alvo da mesa ação na semana passada.

Fonte: Paraíba Online

Foto: Reprodução/TVCB