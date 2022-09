BAYEUX: Policial é assassinado a tiros após briga por conta de toldo

By

Um policial militarmorreu após ser atingido por tiros no final da tarde desta sexta-feira (2), no bairro do Mutirão, município de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.

Tudo começou quando um parente do policial manobrava um caminhão e acabou danificando o toldo de uma barbearia. Iniciou-se uma discussão entre o dono da barbearia e o sogro do PM.