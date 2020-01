Bloco Imprensados abre o Campina Folia de 2020

O Bloco Imprensados vai abrir oficialmente a programação do Pré-Carnaval Campina Folia 2020, no dia 1º de fevereiro. A concentração será a partir das 16h na Avenida Brasilia e o encerramento do desfile na Av Severino Cruz, o bloco vai ser acompanhado por Netinho e Banda.

O Campina Folia 2020 – Aqui todo mundo é alegria – é promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo. O evento começa no dia 1º e se estenderá até o dia 19 de fevereiro.

No dia 2 de fevereiro, a partir das 11h, concentração do Bloco Auri, no Bar do Auri, na Liberdade com uma roda de samba. O bloco tem as seguintes atrações: Garagem de Bamba, Ataualpa, e Capilé que vai animar os foliões pelas ruas do bairro.

Dia 6 de fevereiro, a partir das 18h, Baile Dourado da Saudade, que terá como atrações Roda de Samba, Orquestras de Frevo e Marchinhas. Concentração na frente do Memorial Severino Cabral, na Avenida Getúlio Vargas.

O Bloco Virgens de Campina, sairá no dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, com Banana Cana Baiana e seus convidados, concentração na frente do Museu dos Três Pandeiros.

No dia 8 de fevereiro, a programação será movimentada com o desfile de três blocos e a realização de um baile. A concentração do Bloco Zé Pereira começa às 10h com o desfile a partir das 14h saindo da Estação Velha, seguindo pelo Posto Dallas, INSS, Parque da Criança, Bar do Cuscuz e chegada na antiga Cavesa. A animação ficará por conta de Tony Dumond e Orquestra do Vale.

O Bloco Unidos da Caverna do Dragão, com música ao vivo, começará o desfile às 14h, saindo da Rua Vidal de Negreiros, Centro.

O Bloco Cana Grande estará concentrado na frente do Auto Shopping Campina, na Avenida Brasília e vai desfilar a partir das 16h, com Mara Pavanelly.

O Baile Preto e Branco, a partir das 20h30, na Rua Margarida Maria Alves, nas Malvinas, tem como atração Diego Santana e Banda.

Dia 9 de fevereiro, a partir das 11h, Feijoada Preto e Branco, na piscina Recanto da Luz no Sítio Salgadinho, com a presença do Forró Karkará e Diego Santana.

A partir das 14h, no Clube Campestre, Baile Verde e Branco, Trio Elétrico (Reinaldo, Gilmelândia e Nininha) e Orquestra Ômega.

Às 15h, concentração no Açude Velho do Bloco Cangerê Sereias do Açude Velho, com o DJ Gleydson.

A programação do Campina Folia 2020 prossegue no dia 14 de fevereiro, às 18h, na Praça do Trabalho, Bloco Mamães, perdi as Rodinhas, com Bikesom e DJ Gles Virgulino.

O Arrasta Axé se concentrará na Rua Treze de Maio, em frente a Arca Titão e sairá a partir das 18h, animados pelo Grupo Percussão Batuque Ayan.

Também às 18h, o K. Folia sairá da Rua José de Alencar, Prata com a Banda e Troça Carnavalesca.

Dia 15 de fevereiro, das 10h às 18h acontecerá o Neto Folia com artistas e bandas em ritmos carnavalesco, concentração nas ruas Desembargador Trindade, Otacílio de Albuquerque e Irineu Joffiy.

O desfile das Escolas de Samba, Bois, Ala Ursas e Tribos do Carnaval Tradição, acontecerá a partir das 14h, na Rua Florentino de Carvalho – Açude Velho.

A concentração do Bloco Foliões do Ferro começa ao meio dia na Rua Rui Barbosa com saída prevista para às 16h, músicas tradicionais de carnaval com Bandas de Frevo.

O Bloco Campina é o Bicho sai às 15h com músicas tradicionais do carnaval, concentração na Rua Paulo de Frontin.

O 1º Baile de Carnaval do Celacanto Bar Restô, a partir das 21h, vai ser animado por Eloisa Olinto e Banda de Frevo, na Rua Arquilino de Sousa Guimarães, 243 – Jardim Tavares.

A programação do Campina Folia 2020 termina no dia 19 de fevereiro, com o desfile de dois blocos. Às 15h concentração do Cinquentinha UEPB

na Rua Getúlio Vargas, Centro, saída às 17h, com a Filarmônica Jovens da Borborema, Grupo Heureca (espaço kids) e Samba Show.

A partir das 17h, desfile do Bloco Pororoca dos Amores, com Orquestra e Marchinhas.

Fonte: Codecom