Thiago Maia destaca estrutura do Flamengo: ‘Melhor que alguns europeus’

O Flamengo apresentou o volante Thiago Maia, nesta quinta-feira (23), no Ninho do Urubu. Bastante descontraído, o jogador comentou sobre a sensação de vestir a camisa rubro-negra e a emoção da família.

“Fico emocionado, só nós sabemos o que passamos. Quando veio a chance (de jogar no Flamengo), meu pai ficou emocionado. Não podia divulgar, nem pegava o celular porque tava doente. A estrutura é melhor do que de alguns clubes da Europa, outro patamar, fico feliz de fazer parte da nossa história”.

Quando perguntado sobre a posição em que prefere jogar, Thiago Maia revelou que gosta de atuar como primeiro volante marcador. Em determinado momento, brincou ao fazer uma comparação com um “cão de caça”.

“Minha posição de origem é primeiro volante. O cão de caça. Passa a bola, mas o jogador fica no chão (risos)”.

O atleta destacou o entrosamento que tem com outros jogadores do elenco, por já ter atuado com eles no Santos e na seleção brasileira.

“No Santos joguei com Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique. Na seleção, com o Rodrigo Caio. Fico feliz de rever os amigos e ver como venceram na vida. Rodrigo Caio me mandava mensagem perguntando se fechou. Graças a Deus neste ano aconteceu. Agora a gente está em outro patamar (risos).”

O jogador recebeu a camisa 33 das mãos de Bruno Spindel e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube. Revelado pelo Santos, o volante foi contratado em 2017 pelo Lille, da França, onde realizou 68 partidas e marcou um gol. O atleta assinou contrato por empréstimo de um ano e meio com o clube da Gávea.

Fonte: Esporte Interativo