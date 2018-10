BRASILEIRO FEMININO: Com dois gols no fim, Corinthians derrota Flamengo e avança à final

BRASILEIRO FEMININO: Com dois gols no fim, Corinthians derrota Flamengo e avança...

O Corinthians está na final do Campeonato Brasileiro A1. Com direito a dois gols após aos 43 minutos do segundo tempo, o time paulista derrotou o Flamengo pelo placar de 4 a 2, reverteu a vantagem conquistada pelo rival no jogo de ida – 2 a 1 – e avançou para a grande decisão. O jogo foi realizado na noite desta quinta-feira, no Parque São Jorge.

Com a classificação assegurada, o Corinthians enfrenta o Rio Preto, que derrotou a Ferroviária por 3 a 2, na quarta-feira, em São José do Rio Preto. Em Araraquara, os times empataram por 1 a 1.

O JOGO

O Corinthians pressionou o Flamengo desde os minutos iniciais e abriu o placar aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Gabi Zanotti desviou para o fundo das redes. O segundo veio aos cinco da etapa final. Ana Vitória deu cruzamento milimétrico para Adriana deixar o dela.

O Flamengo ainda esboçou uma reação e deixou tudo igual com Larissa e Fernanda, este um bonito chute de fora da área, que acabou no ângulo.Mas quando tudo indicava que o clube carioca iria para a final, o time paulista resolveu aparecer.

Aos 43 minutos, após cobrança de falta, Diany colocou o Corinthians na frente do placar. Já aos 45, Millene converteu um pênalti e colocou o time na decisão do torneio.

Fonte e Imagem: Futebol Interior