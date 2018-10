Permanecem as condições de reduzida nebulosidade sobre o estado da Paraíba. Assim, no decorrer do dia, o sol deverá predominar, favorecendo ao registro de altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde nas regiões do Sertão e Alto Sertão.

Fonte e Imagem: Paraiba Online com Aesa