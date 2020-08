Bruno Cunha Lima anuncia nesta quinta-feira nome de Lucas Ribeiro como vice

O pré-candidato a prefeito de Campina Grande, ex-deputado Bruno Cunha Lima, do PSD, anuncia na quinta-feira (27) o ex-vereador e ex-secretário Lucas Ribeiro, do Progressista, como pré-candidato a vice-prefeito em sua chama para as eleições de novembro.

De acordo com as informações de bastidores as articulações para o anúncio do nome de Bruno passou pelo prefeito Romero Rodrigues, presidente estadual do PSD, com a cúpula do PP, através do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, a senadora Daniella Ribeiro e o atual vice-prefeito de Campina, Enivaldo.

Fonte: Edna Soares