Filipe Reul repudia demissão de médico do Trauma: “Conduta pequena e politicagem rasteira”

O secretário de saúde de Campina Grande, Filipe Reul, repudiou na manhã desta quinta-feira, 27, a demissão do médico Tito Lívio, do Hospital de Trauma da cidade. De acordo com Reul, a única justificativa seria “uma perseguição politica” tendo em vista que o profissional é cunhado do pré-candidato a prefeitura, Bruno Cunha Lima.

“Quero deixar aqui registrado o meu repúdio, a forma com que foi tratado o excelente profissional que é o Dr. Tito Lívio, afastado ontem do Hospital de Trauma apenas por ser cunhado de um dos pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. Ele é um dos profissionais mais bem avaliado e que mais faz cirurgia no Trauma, uma demissão sem qualquer justificativa, apenas por condulta pequena e politicagem rasteira. Transmito minha solidariedade ao Dr. Tito e digo que pode contar com a Secretária de Campina Grande nesse momento tão difícil”, disse.

Reul ainda acrescentou que uma demissão com caráter de perseguição resulta em enfraquecimento do SUS na cidade.

“Esses que determinaram a demissão de Dr. Tito, são os que querem assumir a Prefeitura de Campina Grande a partir de 2021, com essa politicagem e perseguição e claro, causando o enfraquecimento do SUS na cidade, mas à população da cidade é inteligente e saberá dizer não a esse tipo de prática”, repudiou em entrevista ao programa Paraíba Verdade da Rádio Arapuan FM.

Fonte: Se Liga PB