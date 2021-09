Bruno substitui Filipe Reul por Gilney Porto na titularidade da Secretaria de Saúde de Campina Grande

Atos foram publicados na edição do Semanário Oficial do Município, na madrugada desta sexta-feira

Separata do Semanário Oficial do Município, dpesta quinta-feira, 23, aponta dois atos do prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande: a substituição do secretário Filipe Araújo Reul, da Saúde, pelo médico Gilney Silva Porto, que vinha ocupando, desde o início do ano, a Secretaria Executiva do setor.

O advogado Filipe Reul vinha exercendo o cargo de titular da Secretaria de Saúde desde 1 de março de 2020, na gestão do então prefeito Romero Rodrigues. Dias depois de assumir o posto, eclodiu a pandemia em Campina Grande.

Quando tomou posse na Prefeitura de Campina Grande, em janeiro deste ano, o prefeito Bruno Cunha Lima manteve Filipe Reul no mesmo cargo. Como secretário adjunto da Saúde, nomeou o médico Gilney Porto. Fonte: Ascom