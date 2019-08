Calvário: “Suposto roubo do computador de Ricardo Coutinho cheira destruição de prova”, diz Wallber

Ao tomar conhecimento do “suposto” roubo do computador do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), caso muito mal investigado e noticiado freneticamente pela imprensa governista, o deputado estadual Wallber Virgolino (Patriotas) utilizou as redes sociais para fazer um alerta aos membros do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, que através da Operação Calvário, desbaratou o maior esquema de corrupção e desvio da saúde pública estadual da história da Paraíba. “Atenção Gaeco, o suposto roubo do computador de Ricardo Coutinho cheira a destruição de provas”, alertou Virgolino.

Segundo o deputado, que é delegado e especialista em Segurança Pública, é estranho e suspeito o roubo do computador do ex-governador.

Secretários dos governos Ricardo Coutinho como Gilberto Carneiro e Livânia Farias foram denunciados pela Operação Calvário. A mulher de confiança da organização criminosa, Livânia Farias, chegou a ser presa e passou 30 dias atrás das grades antes de fazer delação premiada.

Meses atrás, Virgolino acusou Ricardo Coutinho de ser o chefe da Organização Criminosa, sugerindo, inclusive, que os dias de liberdade do socialista estariam contados.

