Caminhão carregado de cerâmica pega fogo na BR-230, em Santa Rita

Uma caminhão que transportava placas de cerâmicas ficou destruído após pegar fogo no fim da noite desta sexta-feira (9), em Santa Rita, na Grande João Pessoa. O caso foi registrado na BR-230, nas imediações da entrada de Tibiri.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e as chamas controladas. Apesar do susto, não ha registro de feridos.

Até a publicação esta matéria não haviam detalhes com relação ao que pode ter provocado o incêndio.

Fonte: T5

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros