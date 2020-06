Campinense anuncia contratação de treinador rodado no futebol paulista

Campina Grande, PB, 04 (AFI) – O Campinense não perdeu tempo e já definiu que Ruy Scarpino vai ser seu novo treinador para a sequência da temporada. Ele chega para o lugar de Oliveira Canindé, demitido no último final de semana.

Ruy Scarpino é um velho conhecido da torcida da Raposa, pois comandou o clube em 2018. E deixou boa impressão. Com o experiente treinador, o Campinense teve 12 vitórias, um empate e seis derrotas, sendo vice-campeão paraibano.

Ruy Scarpino está de volta ao Campinense (Foto: Samy Oliveira/Campinense)

O experiente treinador não deve demorar para se apresentar ao novo clube, pois existe a expectativa que os integrantes do Campeonato Paraibano retornem aos treinamentos no próximo dia 15, já que o estadual deve ser retomado no início de julho.

O Campinense é o líder do Grupo B, com 13 pontos, e está com a classificação encaminhada para as quartas de final do Paraibano. Além disso, a Raposa vai disputar a Série D do Brasileiro.

Além de Ruy Scarpino, a diretoria do Campinense também anunciou nesta quinta-feira a chegada de Marcos Paiva, ex-Gama, como novo gerente de futebol do clube.

Ruy Scarpino tem 58 anos e havia comandado o Rio Branco-ES nesta temporada. O treinador viveu seu melhor momento no Ituano, sendo campeão paulista (2002), da Copa Paulista (2002) e da Série C do Brasileiro (2003).

Ainda no futebol paulista, Scarpino passou por Taquaritinga, Santo André, Rio Branco, Grêmio Barueri, Noroeste, Linense, São Bernardo, Red Bull Brasil, Catanduvense, Capivariano, São José, Itapirense, União Barbarense, Atlético Sorocaba e Sertãozinho.

Ruy Scarpino também acumula história no futebol nordestino, comandando Moto Club, América-RN, Ceará, Altos, Maranhão e Imperatriz.

Fonte: Fotebol Interior