Casal morre após acidente entre duas motos, em trecho da BR-104

O acidente aconteceu por volta das 22h quando as duas motos colidiram e as três pessoas se envolveram no acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma colisão transversal entre uma motocicleta que tentava atravessar a rodovia para adentrar no bairro em que moravam e outra motocicleta que transitava na rodovia.