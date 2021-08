Bolsonaro entrega PEC que reformula Bolsa Família para R$ 400 ao Congresso

O governo federal entregou nesta segunda-feira (02) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reformula o Bolsa Família e aumenta o valor das parcelas do benefício. De acordo com a proposta, os beneficiários receberão, em média, R$ 400.

O valor pretendido pela cúpula do Palácio do Planalto é muito acima do pretendia a equipe econômica, que era pouco mais de R$ 250, mas abriu a possibilidade de reajuste o programa assistencial em R$ 300. No entanto, o Ministério da Economia está preocupada com a retirada do dinheiro para o pagamento do benefício.

Para viabilizar o reajuste do benefício, os parlamentares precisarão diminuir gastos da União, mas a medida encontra resistência dos congressistas. Na última tentativa do governo de alterações no programa social, o Ministério da Economia sugeriu mexer em precatórios, entretanto a notícia foi mal recebida pelo mercado financeiro e parlamentares.

Fonte: Terra Notícias