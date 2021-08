Confira o abre e fecha do feriado de 05 de agosto em JP

O feriado de Fundação da Paraíba, nesta quinta-feira (5), foi antecipado pelo Governo do Estado para o dia 1º de abril deste ano, dentre as medidas de isolamento social adotadas para contenção do coronavírus naquele momento. A maior parte dos serviços funciona normalmente no estado, exceto os bancos. A data é a mesma do aniversário de João Pessoa e também dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da Capital.

Fundação da Paraíba

Segundo a assessoria do Sindicato dos Bancários da Paraíba, os bancos fecham nesta quinta (5) e reabrem na sexta (6). Contas com vencimento no dia 5 devem ser pagas no dia seguinte.

A maioria dos shoppings de João Pessoa funciona normalmente. O Shopping Sul e o Pátio Altiplano ainda não definiram como será o expediente. O Liv Mall não respondeu ao contato do Portal Correio. O shopping Partage, de Campina Grande, e o Patos Shopping, em Patos, abrem normalmente.

O sistema de trens e VLTs circula em horário normal durante toda a quinta-feira (5), na Capital e região metropolitana.

O comércio tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande funcionará normalmente, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Paraíba (FCDL-PB). A única exceção será para atividades como supermercados, farmácias e oficinas – para estas categorias o dia 5 de agosto será feriado e quem quiser abrir, deverá pagar remuneração de feriado aos funcionários.

De maneira geral, os serviços que adotaram o feriado no dia 1º de abril funcionam nesta quinta (5). Aqueles que operaram naquele dia têm a opção de manter a data em vermelho no calendário.

Aniversário de João Pessoa

A Prefeitura Municipal de João Pessoa decidiu manter a validade do feriado de 5 de agosto, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da cidade. Também é dia em que a Capital completa 436 anos.

Segundo o procurador-geral do município, Bruno Nóbrega, o feriado religioso da Capital não foi antecipado na ocasião. A antecipação se deu no feriado que comemora a fundação da Paraíba, que compartilha a mesma data do municipal.

Desta maneira, nesta quinta-feira (5) não haverá expediente nas repartições públicas municipais. O setor de comércio e serviços, caso opte por funcionar, terá que observar a legislação trabalhista que disciplina o funcionamento em feriados.

Fonte: Primeiras Notícias