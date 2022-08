By

Cerca de três mil paraibanos vão votar fora do seu domicílio eleitoral em outubro. De acordo com a justiça eleitoral, esse número foi o contabilizado de pedidos para o voto em trânsito até esta segunda-feira (15).

Aqui no Estado, apenas as cidades de João Pessoa e Campina Grande podem oferecer essa opção de voto, considerando que são cidades com mais de 100 mil habitantes.