Cerca de 108 mil pessoas vivem com HIV, sem diagnóstico, no Brasil

Segundo dados do Ministério da Saúde, de 1980 até junho de 2022, foram identificados 1.088.536 casos de aids no Brasil. Além disso, estima-se que cerca de 108 mil pessoas ainda não têm o diagnóstico, sendo a maioria jovens com idade entre 15 e 24 anos, que vivem com o vírus HIV em seu corpo e não sabem. A informação é da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

Tendo em vista o fim das restrições causadas pela pandemia, o Ministério lançou uma campanha nacional de prevenção às ISTs focada no público mais jovem. A mobilização busca incentivar um comportamento sexual seguro, estimular a testagem sorológica e o tratamento precoce de todas infecções sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV.

“Não faça sexo sem proteção, use camisinha. Não importa sua orientação sexual, o SUS disponibiliza camisinha de graça em todas as unidades básicas de saúde de todo o Brasil. Se informe também sobre todas as formas de proteção contra infecção pelo vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E se você ainda não se vacinou sobre a Covid-19 ou está com doses em atraso, procure uma unidade de saúde e complete a sua cobertura vacinal”, alertou a ministra da Saúde Nísia Trindade.

Em todas as Unidades Básicas de Saúde estão disponíveis preservativos e também testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), que podem ser solicitados de forma rápida, gratuita e discreta.

A enfermeira Adelice Silva, da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Superquadra 19, em Cidade Ocidental (GO), explica que todos que precisarem podem buscar a Unidade de Saúde mais perto da sua casa para ter acesso a orientações e atendimentos referentes às ISTs. “Pode procurar a Unidade mais próxima da sua cidade e fazer os testes de HIV, Sífilis, hepatite B e C. Os testes rápidos do SUS permitem o diagnóstico em até 30 minutos, pode procurar o posto, sua unidade, e chegando lá nós estamos prontos para servir a toda a população”, explicou.

Fonte: Brasil 61