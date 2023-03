Polícia Federal: prefeito, vice-prefeita e vereadores de Areia de Baraúna são alvo de operação por suspeita de compra de votos

By

O prefeito de Areia de Baraúnas, Toinho Macedo, a vice-prefeita, Rosicleide Porfírio, além de quatro vereadores e um funcionário público foram alvos da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (17) durante a operação ‘Grãos de Areia’, que investiga um esquema de compra de votos, inscrição fraudulenta de eleitores e associação criminosa nas eleições de 2020 no município.

Eleitores ouvidos pela PF afirmaram que foram pagos para votar em Areia de Baraúnas e todos os custos com a transferência do domicílio eleitoral foram custeados pelo esquema.

O delegado Rafael Vasconcelos, responsável pela operação, revelo que um voto chegou a custar R$ 2 mil na cidade. As investigações foram iniciadas há dois anos, após chamar atenção da polícia o fato do município possuir mais eleitores que habitantes.

Toinho Macedo venceu a eleição por apenas 26 votos de diferença e o delegado acredita que a cooptação de eleitores de outras cidades para votar no município interferiu no resultado do pleito.

A PF ainda não estima o valor total gasto no esquema criminoso, mas afirma que uma quantia vultuosa foi investida na campanha. A partir da quebra do sigilo bancário dos investigados será possível identificar novas informações sobre o caso.

“Se for confirmado e houver provas suficientes, os agentes públicos podem responder por compra de votos, inscrição fraudulenta de eleitores e associação criminosa”, explicou o delegado.

Fonte: Blog do Bruno Lira