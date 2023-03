Com medo de ataques na PB, escolas em Cajazeiras e Uiraúna suspendem aulas: “Em virtude dos acontecimentos no Rio Grande do Norte”

As Prefeituras de Uiraúna e Cajazeiras decidiram suspender as aulas nas escolas dos municípios por conta da onda de ataques cometidos por organizações criminosas no Rio Grande do Norte. As cidades fazem divisa com o estado vizinho e existem ameaças de que os ataques ocorram também no estado da Paraíba.

De acordo com informações, os pais foram convocados pela direção das escolas a buscarem seus filhos.

No Rio Grande do Norte, os bandidos estão promovendo ataques a tiros e ateando fogo a prédios públicos, postos das polícias Militar e Civil e carros particulares.

Em nota, a Secretaria de Educação de Uiraúna afirmou que as aulas estão suspensas nesta quinta (16) e sexta (17).

Veja a nota na íntegra:

Diante do cenário de incertezas em relação à segurança pública, em virtude dos acontecimentos no vizinho Estado do Rio Grande do Norte e, ainda, pela divulgação de tais atos possam ser cometidos também em nosso estado, a Secretaria Municipal de Educação de Uiraúna, em consonância com a Administração Municipal, deliberou por suspender as aulas em todas as suas unidades escolares nos dias 16 e 17 de março como medida preventiva diante do cenário de tamanha aflição e incertezas, mas presando sempre pela segurança de nossos alunos e servidores.

As aulas suspensas serão convenientemente repostas durante o período escolar de 2023.

Atenciosamente,

Dislaneide Macena Duarte

Secretária de Educação

Fonte: Blog do Hamilton Silva com Polêmica Paraíba