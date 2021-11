Cícero Lucena nomeia mais 111 aprovados em concursos para área administrativa, saúde e controle urbano

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, nomeou mais 106 aprovados nos concursos realizados em junho deste ano, sendo 47 assistentes administrativos, três engenheiros e 56 profissionais de diversas especialidades da área da saúde. Além disso, foram nomeados também cinco agentes de Controle Urbano, aprovados por ordem de classificação no concurso da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizado em 2018. Os novos profissionais devem se apresentar para posse nos referidos cargos em até 30 dias, contados a partir da publicação dos editais no Semanário Oficial do Município.

As portarias de nomeação dos concursados está disponível no link: http://antigo.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2021/11/2021_Edi%C3%A7%C3%A3o_Especial_03-11.pdf Na área da saúde, foram nomeados enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionista, psicólogos, técnico de laboratório de análises clínicas e técnicos de enfermagem. Todos eles têm até 3 de dezembro para se apresentarem na Divisão de Posse (Dipoc) da Secretaria de Administração, em Água Fria, para serem empossados em seus cargos. “Essa é uma grande notícia, porque mostra que nosso prefeito está cada dia mais comprometido com a gestão da cidade, com a transparência, fazendo concurso e chamando servidores efetivos para seguirem uma carreira no serviço público”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.

Antes de tomarem posse na Dipoc, no Centro Administrativo Municipal, os novos servidores da administração pública municipal devem se apresentar na Junta Médica, para realização do exame admissional. Para ir ao órgão, é necessário primeiro realizar o agendamento prévio, de 8h às 12h, através do telefone (83) 3222-6627. A Junta Médica fica localizada na Rua Francisca Moura, 395, no Centro. Lá, o nomeado deve apresentar os resultados dos exames relacionados no Edital de Convocação, tais como hemograma, glicemia e avaliação cardiológica, entre outros, conforme previsto em edital. Em seguida, os nomeados devem se deslocar à Dipoc de posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica para investidura no cargo, nos horários de 8h às 12h e de 13h às 17h, devendo apresentar também original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor com comprovante de votação da última eleição, documento militar (para o sexo masculino), carteira do PIS ou Pasep, carteira de trabalho, comprovante de residência, diploma, registro no Conselho de Classe, entre outros documentos relacionados no Edital de Convocação.

Fonte: Ascom