Coincidência? João Azevêdo viaja a Brasília e alimenta especulação sobre encontro com Romero Rodrigues para formação de aliança para 2022

O governador João Azevêdo (Cidadania) partiu na madrugada desta terça-feira (26) rumo à Brasília. Na agenda oficial, está a participação do gestor em uma feira de artesanato e reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Coincidência ou não, o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), também se encontra na capital federal. Lá, ele deve participar do evento de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD. Pacheco é cotado como um dos presidenciáveis para 2022.

Romero também tem na agenda um encontro com o PSDB para definir quais serão as estratégias políticas para a próxima eleição. Os tucanos já disseram que não pretendem pensar em nome ao Governo do Estado que não o do ex-gestor.

Nos bastidores da política, no entanto, tem-se comentado há semanas sobre uma aliança entre Romero e João. Uma reunião extraoficial dos dois durante a viagem é algo possível de acontecer.

O momento, portanto, é decisivo para decidir os rumos eleitorais da Paraíba no próximo ano e o retorno de ambos dessa viagem deve, enfim, responder às especulações: afinal, Romero vai ou não se aliar ao governador?

