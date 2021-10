Irmão de Romero Rodrigues já conta os dias para aliança entre o ex-prefeito de Campina Grande e João Azevêdo ser sacramentada

Após várias especulações, o deputado Estadual Moacir Rodrigues, irmão do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues informou que a aliança de Romero com o Governador do Estado, João Azevedo, já está praticamente sacramentada.

O deputado disse que é questão de semanas para que a decisão seja tomada e divulgada. O acordo seria para as eleições estaduais do próximo ano e teria o ex-prefeito como companheiro de chapa do Governador João Azevedo.

Resta saber quais as repercussões desta provável aliança com o Governador dentro do próprio grupo do ex-prefeito Romero em razão desta aproximação não ter a aprovação do grupo Cunha Lima.

Nesta segunda-feira, o deputado Pedro Cunha Lima (PSDB), comentou as especulações e disse que vai conversar novamente com o ex-prefeito e lembrou que o político colocou seu nome a disposição na disputa do governo do Estado no campo das oposições, e o PSDB se sentiu representado.

“Uma coisa é certa, estamos no campo das oposições, na nossa visão, é preciso manter uma linha para continuar representando aquilo que a gente acredite, então o PSDB estará no campo das oposições”.

No entanto, segundo o deputado, a conversa terá o efeito de questionar, de fato, o que é especulação ou se Romero realmente mudou a forma de se posicionar politicamente, tendo em vista que desde o ano passado ele já entoava sua pré-candidatura.

Fonte: Polêmica Paraíba