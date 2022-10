Com apoio de mais de 20 deputados, Galdino comemora preferência para recondução ao comando da ALPB em 2023: “As pessoas me conhecem”

Reeleito deputado estadual, sendo o mais votado com quase 60 mil votos, o deputado estadual Adriano Galdino (Republicanos) revelou nesta quinta-feira (13), em entrevista ao programa Arapuan Verdade, já contar com mais de 20 assinaturas de parlamentares que apoiam sua permanência no comando do legislativo estadual.

Galdino disse ainda que os colegas que apoiam sua recondução porque aprovam a forma como ele administra o legislativo, por isso é natural a sua preferência pela maioria.

“Nós já estamos com um número até superior a 20 já, são colegas e companheiros que estão dialogando conosco para que a gente posa continuar presidente da Assembleia e isso é natural e normal porque a forma como Adriano administra a Casa é do conhecimento de todos, então é natural que eu tenha esse privilégio de ter a preferência da maioria da Casa de Epitácio Pessoa, as pessoas me conhecem, sabe do meu jeito de fazer gestão, da minha maneira de contribuir para que tenhamos um legislativo forte e independente, então graças a Deus é uma situação confortável para mim porque sou um presidente que dialoga e compartilha decisões com os colegas da Casa”, pontuou.

Questionado se trabalha com a hipótese de conquistar a unanimidade em prol de sua reeleição, o parlamentar disse que sim, até mesmo porque as divergências, de acordo dom ele, são pouquíssimas.

“Trabalho sim com essa hipótese (de ter a unanimidade), sei que é difícil, até porque quando a gente é presidente por três vezes, aqui e acolá encontra alguma contrariedade, mas são poucas, pouquíssimas, quase zero, mas sim trabalho buscando a unanimidade e isso faz com que a minha responsabilidade seja ainda maior em prol de um legislativo melhor mais justo para todos”, pontuou.

Fonte Blog do Ninja