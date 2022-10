Ricardo Barbosa afasta rumor de adesão a Pedro Cunha Lima: “vamos trabalhar pela vitória de João”

O deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB) foi uma das lideranças presentes ao evento que confirmou, nesta quarta-feira (12), a permanência do Republicanos na base do governador João Azevêdo (PSDB), candidato à reeleição, neste segundo turno.

O parlamentar obteve 63.777 votos para deputado federal, e não conseguiu se eleger, ficando na primeira suplência do PSB à Câmara Federal.

Devido a problemas que se tornaram públicos, no primeiro turno, por causa do recebimento de parcelas do fundo eleitoral do PSB, o nome de Ricardo Barbosa era especulado como possível adesão à candidatura a governador de Pedro Cunha Lima (PSDB), neste segundo turno. No entanto, o parlamentar confirmou a continuidade na base de João Azevêdo.

“Vamos trabalhar, trabalhar como eu trabalhei no primeiro turno, e vamos dar sequência à campanha do governador João para materializarmos a vitória”, frisou Ricardo Barbosa.

