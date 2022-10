Deputado mais votado do PSB, Chico Mendes, antecipa voto em Adriano Galdino para presidente da ALPB

O deputado estadual eleito, Chico Mendes (PSB), antecipou nesta quarta-feira (12) o voto favorável à permanência do deputado Adriano Galdino (Republicanos), na Presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba, no biênio 2023-2024. A afirmação ocorreu em entrevista concedida à Band News FM Manaíra.

Chico Mendes foi o candidato a deputado estadual mais votado do PSB no primeiro turno, com 43.068 votos recebidos.