Rei Charles III é oficialmente proclamado monarca em Londres

O então príncipe Charles se tornou imediatamente rei após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, na última quinta-feita (8). Entretanto, a proclamação oficial da ascensão será feita neste sábado (10) em reunião do Conselho de Adesão no Palácio de St. James, em Londres. Ele vai continuar com seu nome, assim como a mãe, e será rei Charles III.

A reunião do Conselho, que tem duas partes, proclama o novo soberano e determina que o rei assine um juramento para defender a segurança da Igreja na Escócia.

Após a reunião, haverá a proclamação principal da varanda do palácio. A cerimônia de coroação pode acontecer em até um ano.

Antes de assumir a coroa, o país passa por um período de luto que permite tempo o suficiente para que o ato seja planejado. A coroação é uma das mais ricas tradições da Inglaterra e esse momento é como de alegria – por isso, também, acontece meses depois da morte do monarca.

Fonte: CNN-Brasil / Imagens: Reprodução Tv