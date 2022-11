Com todos os candidatos apoiados por ele eleitos, Adriano Galdino consolida força política e agradece aos paraibanos: “Gratidão a todos que contribuíram”

By

Com todos os candidatos apoiados por ele eleitos, Adriano Galdino consolida força...

Se fosse um vestibular ou concurso público, não tinha outra forma de dizer a não ser que o deputado estadual reeleito Adriano Galdino ‘gabaritou’ as eleições deste ano.

Além de ter conquistado para si a reeleição, como o deputado estadual mais votado da Paraíba, passado o segundo turno Adriano só contabiliza vitórias de ‘ponta a ponta’ dos candidatos a quem apoiou.

A nível de presidência da República o presidente da ALPB apoiava Lula, que venceu Bolsonaro com uma diferença de mais de 2 milhões de votos, tendo vencido nos 223 municípios paraibanos.

Já para o governo da Paraíba, Adriano, assim como o seu partido o Republicanos apostaram na força e no trabalho de João Azevêdo (PSB), que foi reconduzido através do voto popular ao Palácio da Redenção.

Adriano ainda apoiou o projeto do senador eleito Efraim Filho, mesmo este estando no campo das oposições ao governador João e mais uma vez acertou na aposta.

Seu irmão, Murilo Galdino também conquistou uma cadeira na Câmara Federal.

Comemorando, Adriano agradeceu aos paraibanos que lhe deram tantas vitórias.

“Meu muito obrigado a todos e todas que acreditaram e depositaram seu voto de confiança em mim e em nossa chapa vitoriosa. Fui eleito o deputado estadual mais votado da Paraíba, meu irmão Murilo Galdino nos representará na Câmara Federal, o amigo Efraim Filho no Senado e encerrando esse segundo turno com chave de ouro, nosso governador João Azevêdo reeleito e Lula presidente, com uma vitória linda e merecida. Parabéns a todos” disse.

Adriano ainda agradeceu a todo empenho e trabalho da esposa, Eliane Galdino, prefeita da cidade de Pocinhos.

“Obrigado a minha grande parceira e prefeita de Pocinhos Eliane Galdino por toda dedicação e contribuição, e a todo povo pocinhense, os quais tenho um carinho e respeito gigantesco, meus irmãos, meus amigos. Gratidão a todos que contribuíram para nossa vitória, da nossa chapa vitoriosa” concluiu.

Fonte: Blog do Ninja