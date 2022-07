Comando de Greve continua visitas e constata situação precária nos locais de trabalho. CONFIRA AS IMAGENS.

By

O Comando de Greve deu início, ao longo desta semana, às visitas nos locais de trabalho, com o objetivo de orientar os servidores, fiscalizar o ambiente de trabalho, monitorar a manutenção de 30% de servidores e conscientizar a população sobre os motivos que fizeram deflagrar greve geral no serviço público de Campina Grande. Por ora, foram visitadas 16 unidades de saúde, onde foi constatado várias UBS em situação precária e de abandono. Confira abaixo as imagens.

A título de exemplo, a UBS do Monte Santo é uma das unidades que se encontram em pior estado de conservação. De acordo com uma funcionária – que preferiu não se identificar para evitar represálias – a porta de entrada não tem acessibilidade e já provocou acidentes com uma gestante, uma idosa e funcionária; o portão não abre mais devido a ferrugem que corroeu o trilho; a sala de triagem não tem circulação de ar e a área da cozinha, por conta das chuvas, uma funcionária sofreu uma queda, fraturou a patela e ficou afastada por 8 meses.

Outra situação grave foi verificada na UBSF do Araxá. O local está interditado há 15 dias devido à queda de parte da marquise, machucando uma enfermeira. Embora recebam atendimentos somente em casos de urgência, os funcionários continuam trabalhando, porém, impossibilitados de usar o banheiro, que também estão interditados. Em períodos de chuva, fica inviável a permanência no local, com alagamentos e infiltrações em todos os espaços. E por fim, o local não tem dentistas para receber a população.

A UBSF Jocel Fechine, nos Cuités, apresenta buracos no teto, consultórios odontológicos com infiltrações e mofos, e os pilares carcomidos por cupins. Estes são somente alguns exemplos de descaso da Prefeitura Municipal de Campina Grande com os servidores na área da saúde e que motivam a preocupação da categoria em trabalhar nesse tipo de ambiente de trabalho, correndo risco de saúde e vida. O Comando de Greve irá continuar as visitas ao longo dos próximos dias. Na próxima terça, dia 05 de julho, haverá novo ato público dos servidores, na Secretaria de Administração, a partir das 09 horas. Para mais informações, entre em contato pelo fone (83) 3341-3178.

UNIDADES DE SAÚDE VISITADAS:

UBS Monte Santo

UBS Inácio Meyer (Jeremias)

UBS Araxá

UBS Jeremias II

UBS Jardim Continental

UBS Jocel Fechine (Cuités)

UBS Wesley Cariri Targino (Nova Brasília)

UBS Horacina de Almeida (Monte Castelo)

UBS Campos Sales (José Pinheiro)

UBS Francisco Brasileiro (José Pinheiro)

UBS Antônio Mesquita Almeida (Monte Castelo)

UBS Adriana Bezerra (Santa Rosa)

UBS Jardim Verdejante (Três Irmãs)

