Concurso Campina Grande PB: sai edital para Guarda Municipal

A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, publicou edital de novo concurso nesta sexta-feira, 14. Ao todo, estão disponíveis 50 vagas para Guarda Municipal.

As inscrições começam no dia 18 de outubro, pelo site do Idecan , organizador da seleção.

Do total de oportunidades para guarda municipal, 45 serão para ampla concorrência e cinco para pessoas com deficiência. O requisito para o cargo será apenas o ensino médio completo. Não há altura mínima nem necessidade de Carteira de Habilitação.

Por mês, os aprovados receberão inicialmente R$1.100, mais gratificação de 100% do vencimento base.

As inscrições do concurso ficarão abertas de 18 de outubro a 15 de novembro, pelo portal do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional). O primeiro passo será o preenchimento do formulário com todos os dados solicitados.

Em seguida, será preciso gerar o boleto e pagar a taxa de R$75. O pagamento poderá ser efetuado até o dia 16 de novembro.

Apenas membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa.

Para isso será necessário completar requerimento específico, de 18 a 20 de outubro, pelo portal do Idecan .

Além de enviar a documentação comprobatória das condições. A banca organizadora analisará os documentos e divulgará o resultado preliminar dos pedidos de isenção no dia 3 de novembro.

Concurso Campina Grande PB terá cinco etapas

O concurso para Guarda Municipal de Campina Grande será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva;

Teste de aptidão física (TAF);

Avaliação Psicológica;

Apresentação de Exames Médicos;

Curso de formação Profissional.

A prova objetiva, por exemplo, está marcada para o dia 19 de dezembro, no turno da tarde, das 15h às 19h. Os concorrentes deverão responder a 60 questões, sendo 12 de Língua Portuguesa, cinco de Raciocínio Lógico, três de História de Campina Grande e 40 de Noções de Direito e Legislação.

Os 100 melhores classificados na objetiva serão convocados para o TAF, previsto para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2022.

No teste físico, os participantes deverão realizar os exercícios de: flexão dinâmica de braço na barra fixa; abdominal com pernas flexionadas modo supra; corrida de 12 minutos. Os critérios de avaliação serão diferentes para homens e mulheres, conforme as especificações do edital.

A última etapa do concurso Campina Grande PB para Guarda Municipal será o curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. Os concorrentes terão aulas teóricas e práticas durante 180 dias.

O curso estará de acordo com a matriz curricular nacional do SENASP, além de cumprir com o necessário para que o candidato esteja, ao fim das aulas, apto para portar armas de fogo. A estimativa é que o curso de formação comece a partir de março de 2022.

O concurso terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Enquanto o resultado final estiver válido, a prefeitura poderá convocar aprovados para suprir a necessidade por novos servidores.

Campina Grande PB também realiza concurso para 812 vagas

A Prefeitura de Campina Grande também realiza concurso com 812 vagas para carreiras dos níveis médio e superior. Esse edital foi publicado na última segunda-feira, 11.

A oferta é para ingresso nas áreas de Educação, Saúde e Administração. Os salários podem chegar a R$13.353,45. Confira a lista completa de cargos aqui.

As inscrições também serão abertas na próxima segunda-feira, 18. Os interessados poderão se candidatar até 15 de novembro, pelo site do Idecan, organizador do concurso.

O primeiro passo será preencher o formulário com todos os dados solicitados. Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$75 para cargos de nível médio e R$95 para nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 16 de novembro.

As provas para esses cargos também estão marcadas para o dia 19 de dezembro. Para nível médio, a aplicação será no turno da manhã, das 8h às 12h. Já para as carreiras de nível superior, os exames serão no período da tarde, das 15h às 19h.

Os candidatos serão submetidos a 60 questões de múltipla escolha.

