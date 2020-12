Coordenadora do Meio Ambiente destaca importância do Bosque da Caatinga

A coordenadora do Meio Ambiente, da Prefeitura de Campina Grande, Denise Sena, em entrevista na manhã desta sexta-feira (18), no Bosque da Caatinga, destacou a importância desse novo recanto ecológico da cidade, inaugurado na quinta-feira, pelo prefeito Romero Rodrigues e que recebeu o nome do saudoso jornalista William Monteiro de Lima. De acordo com Denise Sena, o Bosque da Caatinga, implantado no Parque da Liberdade, faz parte do Programa Minha Árvore que durante a gestão do prefeito Romero Rodrigues, ultrapassou a meta de plantar mais de 50 mil mudas na cidade. “‘Além da distribuição de mudas, o Programa desenvolve um trabalho nas escolas do Sistema Municipal de Ensino e nas escolas da rede privada, com aulas práticas e de forma lúdica. Nesses encontros, os estudantes têm a oportunidade de conhecer as árvores características da Caatinga”.

Denise Sena informou ainda que foram plantadas no Bosque 37 espécies da Caatinga, e que William Monteiro plantou algumas dessas espécies. E lembrou que, o jornalista Carlos Siqueira no dia em que visitou o parque e plantou uma árvore foi recepcionado por William .

A coordenadora de Meio Ambiente, Denise Sena, esclareceu que este é o primeiro bosque implantado na cidade e, com muita justiça, foi implantado no bairro onde morou o homenageado, um profissional comprometido com a melhoria da qualidade de vida da população.

Fonte: Codecom