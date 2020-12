Caixa abre 12 agências da Paraíba para saque do auxílio emergencial

A CAIXA abrirá, neste sábado (19/12), doze agências na Paraíba (PB), das 8h às 12h, para atendimento a beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão nascidos em janeiro e fevereiro dos ciclos 5 e 6. Foram creditados R$ 4,3 bilhões para esse público de 6,5 milhões de pessoas.

Desse total, R$ 3,9 bilhões são referentes às parcelas do Auxílio Emergencial Extensão e o restante, R$ 400 milhões, às parcelas do Auxílio Emergencial.

Em todo o país, 751 unidades prestarão atendimento aos beneficiários. Na Paraíba, além da capital João Pessoa, que terá três agências abertas, funcionarão também unidades nos municípios de Bananeiras, Bayeux, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, Mamanguape, Patos, Santa Rita e Sousa. A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Auxílio Emergencial:

Ao todo, no sábado (19/12), terão sido pagos R$ 284,4 bilhões do Auxílio Emergencial para 67,9 milhões de brasileiros.

Uso digital dos recursos:

Continuam disponíveis aos beneficiários do Auxílio e aos trabalhadores com direito ao Saque Emergencial FGTS as opções de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Mais informações:

