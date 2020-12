Recebido por João Azevedo, Bruno trata de parceria contra a Covid-19 e destaca os bons resultados alcançados em Campina Grande na gestão de Romero Rodrigues

Prefeito eleito e diplomado apresenta propostas de ação conjunta contra a doença

O prefeito eleito e diplomado de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), foi recebido em audiência na manhã desta sexta-feira, 18, pelo governador João Azevedo (PSB), no Palácio da Redenção. Na pauta, parceria institucional-administrativa para o enfrentamento da Covid-19 no Município e na 2ª Macrorregião de Saúde do Estado, que congrega outros 69 municípios.

Durante a audiência, no Salão Nobre do Palácio da Redenção, acompanhado do vice-prefeito eleito e diplomado Lucas Ribeiro (PP) e de equipe técnica, Bruno apresentou ao governador um relatório sobre a rede hospitalar instalada em Campina Grande, mostrou os números positivos no combate à pandemia e pediu um encontro com as equipes técnicas das secretarias municipal e estadual.

Outra proposta de Bruno a João Azevedo: que o protocolo de tratamento dos pacientes com Covid-19 que estão internados em hospitais de gestão do Estado seja uniformizado, igual ao tratamento que Campina Grande vem realizando e obtendo sucesso.

Ficou acordado entre o prefeito eleito e diplomado e o governador que o próximo decreto estadual será construído em harmonia com o Município. O documento será apresentado antecipadamente ao prefeito Romero Rodrigues e a Bruno, para sugestões.

Inquérito sorológico

Por fim, na reunião focou definido que será liberado, na próxima semana, o inquérito sorológico realizado pelo Estado, já que, pelos números apresentados, Campina Grande apresenta um dos menores índices de pacientes infectados ou que tiveram a Covid-19, mostrando que a cidade vem realizando um trabalho de excelência na prevenção.

Participantes

Participaram da audiência, na comitiva de Bruno, o secretário Filipe Reul (Saúde), os médicos Tito Lívio (diretor do Hospital Pedro I) e Gilney Porto, além do empresário Gustavo Braga.

Da equipe do governador João Azevedo, participaram os secretários Geraldo Medeiros (Saúde), Daniel Beltrame (executivo da Saúde), Nonato Bandeira (Comunicação) e Ronaldo Guerra (Chefe de Gabinete).

