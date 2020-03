CORONAVÍRUS: Samu de Campina Grande estabelece protocolo de atendimento

A Secretaria de Saúde de Campina Grande continua fortalecendo a rede de serviços para o atendimento aos casos suspeitos de coronavírus na cidade. Agora, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (foto) criou um protocolo especializado de atendimento a pacientes com suspeita do novo COVID-19, tanto para o atendimento de pacientes com sintomas da doença, quanto para o transporte entre as unidades de atendimento inicial e os hospitais de referência.

O protocolo estabelece procedimentos diferenciados para esses casos, desde o atendimento da ligação, passando pela regulação do médico, o envio da equipe, o transporte, até a disponibilização da vaga para acolhimento nas unidades de referência, que são as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o Hospital Municipal Pedro I. Para isso, os socorristas do Samu vão utilizar um macacão impermeável, máscaras, óculos e luvas diferenciados. O protocolo também estabelece a desinfecção das ambulâncias após o atendimento e o descarte extremamente cuidadoso dos materiais utilizados no atendimento.

“Esse padrão de atendimento está sendo implantado com o objetivo de diminuir ao máximo o risco de infecção das equipes de socorro e de evitar a proliferação do vírus. É uma medida de prevenção”, explicou o Diretor Técnico do Samu-CG, Dr. Ismael Kim, responsável pela elaboração do protocolo.

Além dessa medida, a Secretaria Municipal de Saúde também realizou capacitação com todos os profissionais da rede de atenção primária, da média e da alta complexidade. As UPAs foram equipadas e os profissionais treinados para receber os casos suspeitos e o Hospital Municipal Pedro I foi preparado com leitos de UTI e observação. Até o momento, Campina Grande tem apenas um caso suspeito registrado.