Corpo de modelo de Campina é encontrado e suspeito preso na Bahia

A modelo Lorrayne Damares da Silva, 19 anos, que se encontrava desaparecida, foi encontrada morta na manhã deste domingo (20). O corpo já em decomposição foi localizado pela Polícia Civil da Paraíba, com auxílio doa Bombeiros, por volta das 8h30, às margens do Rio Paraíba, precisamente num matagal, em baixo da ponte da Rodovia BR 230, próximo ao distrito de “Cafe do Vento”.

De acordo com a Polícia Civil, ontem eles haviam conseguido a prisão temporária do ex-namorado/suspeito, o qual foi preso no município de Eunápolis (BA) no sábado à noite, em viagem de fuga.

Numa ção sincronizada com a PRF, o veículo Uber foi interceptado e o suspeto preso. Sob orientação da PCPB, o delegado plantonista da PCBA , na Delegacia de Eunápolis, obteve a confissão do suspeito, o qual indicou o local onde havia ocultado o corpo.

Ao amanhacer, equipes da PCPB e dos Bombeiros foraao local indicado e localizaram o corpo.

A informação inicial é de que ela foi morta no final de semana passado, num imóvel de veraneio, em Lucena para onde o casal havia seguido, após a modelo chegar a João Pessoa, vindo da cidade de Goiânia. “Enviamos equipe da Polícia Civil da Paraíba, originários da 5°DSPC de Santa Rita, para trazer o preso”, disse o delegado superintendente, Luciano Soares.

A coletiva sobre o caso deverá ocorrer na quarta-feira (23) na Central de Polícia, data da provável chegada do suspeito.

