Covid-19: mulheres grávidas são incluídas no grupo prioritário de vacinação

Mulheres grávidas e puérperas, ou seja, que se encontram no período pós-parto, foram incluídas no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. A informação foi dada nesta terça-feira (27), pelo Ministério da Saúde.

Durante audiência realizada na Câmara dos Deputados para debater a situação das vacinas no Brasil, a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) do ministério, Franciele Francinato, afirmou que a decisão foi tomada devido a situação preocupante da pandemia no país, e visto que mulheres nessas condições têm maior risco de hospitalização por Covid-19.

No dia 15 de março, as gestantes com comorbidades já haviam sido incluídas no grupo prioritário, pelo governo. Segundo Franciele, uma nota técnica foi encaminhada na última segunda-feira (26) aos secretários estaduais de Saúde, com as novas orientações.

De acordo com o Ministério da Saúde, inicialmente devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes. Franciele explica que serão aplicadas as vacinas Coronavac, AstraZeneca e da Pfizer. Neste caso, o primeiro lote de entregas do imunizante deve chegar nesta quinta-feira (29) e 1,3 milhão de doses serão distribuídas para utilização nas capitais.

Fonte: Brasil 61