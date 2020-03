COVID-19: Novos casos serão confirmados na Paraíba, diz secretário de Saúde que reforça importância do isolamento social

O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, voltou a pedir aos paraibanos que evitem sair de casa para evitar a propagação do novo Coronavírus. Ele revelou que nesta quinta-feira (19) foi informado que idosos – público de risco do vírus – estariam passeando na Orla de João Pessoa, atitude que ele classificou como equivocada.

Geraldo também admitiu que os casos dentro de 15 e 20 dias, novos casos surgirão na Paraíba, e que as medidas de prevenção são essenciais para evitar o caos no Estado. “Novos casos deverão surgir na Paraíba. Daí a importância de respeitarmos as medidas de prevenção recomendadas pelo Secretaria de Saúde que é a maior autoridade sanitária do Estado. Fiquem em casa”, afirmou.

“O Coronavírus tem um índice de letalidade baixa, mas mata. E mata principalmente idosos. O isolamento dessas pessoas é fundamental”, alertou Geraldo que também disse que nos próximos dias medidas mais dura serão anunciadas por parte do Governo do Estado.

A Paraíba teve seu primeiro caso confirmado nessa quarta-feira (18). Trata-se de um homem de 60 anos, residente em João Pessoa, com histórico de viagem para Europa, retornando ao Brasil no dia 29 deste mês. O paciente foi atendido pela rede privada, esteve em isolamento domiciliar e está fora do período de contaminação da doença.

Fonte: Paraíba Debate