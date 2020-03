Postos de combustiveis de João Pessoa já vende gasolina a R$ 3,679 em Campina Grande postos não reduz preços

Pesquisa comparativa para combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nesta quarta-feira (18) registra que o menor preço da gasolina na Capital está em R$ 3,679 (Carrefour – Bessa) registrando redução de 28 centavos em relação ao levantamento anterior, já que no último dia 9 estava em R$ 3,959. O maior preço permanece em R$ 4,499.

O levantamento do Procon-JP constatou que 79 estabelecimentos reduziram o preço da gasolina, um aumentou e 27 mantiveram em relação ao último levantamento. O secretário Helton Renê salienta que está ocorrendo o que se esperava. “As reduções aqui estão realmente ocorrendo de forma paulatina, de acordo com os anúncios feitos pela Petrobras. O trabalho de monitoramento conjunto da pesquisa e da fiscalização do Procon-JP nos postos de combustíveis certamente tem segurado os preços e João Pessoa está apresentando um dos menores do Brasil”, afirmou.

Álcool – O menor preço do álcool foi registrado em R$ 2,977 (Frei Damião – Ipês) quando no levantamento anterior estava em R$ 2,959. O maior preço do produto se manteve em R$ 3,499 (Quadramares – Manaíra). Doze postos aumentaram o preço, 07 reduziram e 85 mantiveram.

Diesel S10 – O menor preço do óleo diesel S10 também caiu, saindo de R$ 3,459 para R$ 3,399 (Frei Damião–Ipês e Litoral Sul – Monsenhor Magno) e o maior valor está em R$ 3,999 (Select–Tambaú). Três postos aumentaram, 43 reduziram e 50 mantiveram o preço do produto em comparação ao último levantamento do Procon-JP.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) também registrou queda, saindo de R$ 3,589 para R$ 3,509 (Pichilau – Gauchinha), com o maior se mantendo em R$ 3,719 (Posto Z – Cidade Universitária). Dos 13 postos visitados pela pesquisa, 12 mantiveram o preço e apenas um reduziu o valor do produto.

Em Campina os preços continua o mesmo, apesar das refinarias anunciar duas reduçao no prego da gasolina,nos postos da cidade a reduução não chegou.

Para acessar a pesquisa completa, acesse o link: https://bit.ly/2TYuJ3Q ou o portal da Prefeitura de João Pessoa ( joaopessoa.pb.gov.br ) ou ainda o site do Procon-JP: ( proconjp.pb.gov.br ).

