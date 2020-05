COVID-19: Romero determina convocação de mais 457 aprovados em Processo Seletivo da Saúde

O prefeito Romero Rodrigues determinou nesta segunda-feira, 18, a convocação imediata de mais 457 candidatos aprovados no Processo Seletivo da Secretaria de Saúde de Campina Grande. Os profissionais vão atuar na rede municipal de urgência e emergência, no enfrentamento à Covid-19 na cidade. A relação dos novos convocados está disponível no portal da Prefeitura e no site coronaviruscg.com.br.

Esta é a segunda convocação feita pela Prefeitura para contratação imediata dos candidatos do Processo Seletivo. Na primeira chamada, foram convocados 161 candidatos, mas apenas 41 atenderam aos critérios exigidos pela Secretaria de Saúde, como não estar nos grupos de risco para a Covid-19, por exemplo, e já estão trabalhando nos serviços de saúde.

Nesta nova chamada estão sendo convocados 101 enfermeiros, 180 técnicos de enfermagem, 41 auxiliares de serviços gerais, 5 assistentes sociais, 14 condutores socorristas, 33 farmacêuticos, 48 fisioterapeutas, 20 maqueiros e 15 recepcionistas.

Os candidatos devem entregar a documentação exigida no edital e fazer o exame admissional nos dias 20 e 21 deste mês (quarta e quinta-feira), no CERAST – Centro Especializado em Reabilitação e Assistência à Saúde do Trabalhador, no bairro de Santa Rosa. O CERAST está localizado na avenida Dinamérica Alves Correia, 102-214, bairro de Santa Rosa, Campina Grande.

Data: 20/05/2020

Horário Cargos 09:00 Auxiliar de Serviços Gerais 10:00 Fisioterapeuta 11:00 Assistente Social e Condutor Socorrista 14:00 Enfermeiro até a classificação 50 (cinquenta) 15:00 Enfermeiro até a classificação 113 (cento e treze)

Data: 21/05/2020

Horário Cargos 09:00 Farmacêutico, Maqueiro 10:00 Recepcionista 11:00 Técnico de Enfermagem até classificação 100 (cem) 14:00 Técnico de Enfermagem até classificação 150 (cento e cinquenta) 15:00 Técnico de Enfermagem até classificação 180 (cento e oitenta)

