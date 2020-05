COVID-19 Romero se reúne com representantes dos feirantes do Mercado Central e anuncia medidas para ampliar a prevenção

Prefeito faz também alerta a desnecessários focos de aglomeração no local

O prefeito Romero Rodrigues manteve reunião, na manhã desta quinta-feira, 14, com a direção do Mercado Central e representantes dos feirantes que trabalham no local. Na ocasião, acompanhado da secretária Rosália Lucas, do Desenvolvimento Econômico, Romero anunciou medidas para ampliar as ações de prevenção e controle da Covid-19 naquele espaço público e fez alerta sobre desnecessários focos de aglomeração em toda aquela área comercial. Participaram da reunião que tratou das ações de enfrentamento da Covid-19, realizada no anexo do Hospital Pedro I, o gerente do Mercado Central, Agnaldo Batista; Cícero Rodrigues, presidente da Associação dos feirantes do Mercado Central de Campina Grande e a comerciante Renata Sales, conhecida como “Renata do Queijo”. Após receber um relato sobre as condições de trabalho e comercialização de produtos no Mercado Central, o prefeito campinense anunciou que está mandando instalar mais cinco lavatórios no espaço público, além da distribuição de máscaras, higienização e uma ação reforçada no carro do fumacê contra a Dengue, nesta sexta-feira. O Procon e órgãos da Segurança Pública voltarão a atuar no MC, para fiscalização e notificações.

Fonte: Codecom