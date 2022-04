Criança de 10 anos morre na PB após ser baleada com um tiro na cabeça; tio da vítima também foi morto

By

Criança de 10 anos morre na PB após ser baleada com um...

Uma criança de 10 anos morreu após ser atingida com um tiro na cabeça, na cidade de Mãe D’Água, no Sertão da Paraíba. Segundo a Polícia Militar, além da criança, um homem de 44 anos também foi morto. Com G1

De acordo com informações da polícia, o homem morto estava em um bar quando um suspeito chegou ao local e disparou vários tiros contra ele. O homem ainda tentou fugir, mas foi atingido e morreu no local.

Ainda de acordo com a PM, depois de matar a vítima, o suspeito atirou várias vezes na rua onde fica o bar, e acabou atingindo uma criança de 10 anos, identificada como Jenifer Paulino de Sousa.

A criança chegou a ser socorrida para o Hospital Infantil Noaldo Leite, em Patos, mas não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Ainda segundo a polícia, o crime teria sido motivado por vingança, pois há cerca de 20 dias atrás a vítima teria desferido um golpe de facão contra o suspeito de tê-lo matado nesta domingo (20).

As investigações iniciais também apontam que a criança morta seria sobrinha do homem que atirou.

O suspeito não foi localizado e a polícia segue investigando o crime.

Fonte: Primeiras Notícias