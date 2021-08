Uma criança de cinco anos morreu após sofrer um acidente entre dois carros com outras seis pessoas, em Queimadas, no Agreste da Paraíba. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande e morreu na tarde de quarta-feira (4). De acordo com a polícia, no momento do acidente, todas as vítimas estavam em um dos carros.