Deputado diz que ficaria honrado em ser candidato na sucessão em Campina Grande

O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) comentou, em entrevista à CBN, que ficará muito honrado caso seu nome seja escolhido para disputar à Prefeitura Municipal de Campina Grande, pelo agrupamento político do prefeito Romero Rodrigues (PSD).

Pedro tem sido um nome alternativo bastante comentado para sucessão da PMCG, fugindo um pouco da dualidade Bruno Cunha Lima (PSD) e Tovar Correia Lima (PSDB).

O deputado pontuou ter uma sintonia e aproximação com o PSD em Campina e estar participando do debate relacionado a sucessão.

“Participamos desse debate com vontade sincera de contribuir, seja com candidatura do nosso partido ou não”, completou.

O parlamentar teceu elogios a Rainha da Borborema e apontou ter a noção exata da dimensão da oportunidade de estar a frente de sua gestão municipal já que é campinense.

Contudo, ele disse que continua defendendo a unidade no processo de escolha do nome.

“Se for o meu nome ficarei profundamente honrado e com uma vontade imensa de acertar, mas também posso ser representado por outras alternativas. Eu procuro desde o início desse processo não ter nenhum tipo de ficção ou obsessão”, finalizou.

Fonte: Codecom