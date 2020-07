Prefeito de JP apresenta quarta fase do Plano de Flexibilização; academias, bares e restaurantes devem ser reabertos

By

Prefeito de JP apresenta quarta fase do Plano de Flexibilização; academias, bares...

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, apresenta, às 10h30 desta sexta-feira (24) os novos protocolos e medidas referentes ao Plano Estratégico de Flexibilização com relação à pandemia do novo coronavírus. A expectativa é que setores da economia como bares, restaurantes e academias devem ser reabertos obedecendo aos critérios do novo decreto.

Além destes, museus, cinemas e teatros que também estão fechados devam entrar reabertos na quarta fase do Plano de Estratégico de Flexibilização.

O retorno das aulas presenciais nas escolas de ensino público e privado, porém, ainda é incerto. De acordo com o Plano, o setor da educação deve retornar o funcionamento também com novos protocolos, porém o prefeito Luciano Cartaxo já sinalizou que não deve ter o retorno neste mês de julho.

Fonte: Portal WSCOM