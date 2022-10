Deputado estadual mais votado, Adriano Galdino já soma aliados para novo mandato na presidência da ALPB

By

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), não esconde de ninguém que pretende continuar no comandando o Legislativo na Paraíba e as articulações já estão em andamento. O parlamentar é um dos que estão de olho no cargo.

“Já recebi diversas ligações para construir este retorno para presidência”, disse Adriano, garantindo que depende de outros colegas eleitos.

O detalhe é que o republicanos, partido de Galdino garantiu a maior bancada eleita com oito deputados estaduais.

Fonte: Politica e etc