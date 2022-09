Bolsonaro lamenta morte de Elizabeth II:

By

O Presidente da República se manifestou sobre a morte da monarca em suas redes sociais e classificou a majestade como ‘uma rainha de todos nós’

Clauber Cleber Caetano/PR – 18/07/2022Jair Bolsonaro Presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o falecimento da rainha Elizabeth II

O presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 8, para se manifestar à respeito da morte da rainha Elizabeth II.

Em uma sequência de quatro mensagens, o mandatário iniciou a sua homenagem com a seguinte frase da majestade: “Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor”. O chefe do Executivo brasileiro completou a icônica declaração com a afirmação de que Elizabeth não foi uma rainha apenas aos britânicos, “mas uma rainha para todos nós”.

Bolsonaro informou que o governo brasileiro recebeu a notícia do falecimento com “pesar e comoção”, ao se referir à realeza como ‘Sua Majestade’. Em seguida, o líder brasileiro classificou Elizabeth como um exemplo de liderança, humildade e amor à pátria. “Seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico”, publicou.