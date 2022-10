Vereador é preso durante a madrugada por desobedecer ”lei seca” na Paraíba

By

A polícia prendeu um homem, na madrugada deste domingo (02), por descumprir a ”lei seca” no município de Araçagi, no interior da Paraíba. Ele seria vereador do município, mas não teve a identidade revelada.

O acusado teria descumprido o estabelecido Na Portaria Nº7, expedido pela juíza eleitoral da 47ª Zona Eleitoral, em vigor na cidade.

De acordo informações da Polícia Militar, o eleitor foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Os juízes eleitorais decidem a proibição da distribuição e a venda de bebidas alcoólicas por supermercados, lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis e pousadas, boates, casas noturnas.

Fonte: MaisPB