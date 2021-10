DIA DE FINADOS: Para evitar aglomerações, cemitérios de Campina Grande ficarão aberto durante quatro dias para visitação

A Prefeitura de Campina Grande comunica que, neste ano, todos os cemitérios públicos estarão abertos para que as famílias possam reverenciar seus entes queridos, principalmente na próxima terça-feira, 02 de novembro, Dia de Finados. No entanto, para evitar as aglomerações, as visitas serão permitidas a partir deste sábado, dia 30

Em Campina Grande, os nove cemitérios públicos em atividade estão nos bairros do Monte Santo, Araxá, José Pinheiro, Cruzeiro, Bodocongó, Vila Cabral de Santa Terezinha e nos Distritos de São José da Mata, Galante e Catolé de Boa Vista

Todos ficarão abertos para a visitação da população das 6h às 18h, durante quatro dias (30 de outubro até 02 de novembro). Em alguns serão realizadas celebrações religiosas, obedecendo todos os protocolos de segurança sanitária e com público reduzido em 50% da capacidade, como forma de evitar as aglomerações.

Como forma de prevenção à covid-19, a Prefeitura vai adotar medidas sanitárias para acesso aos cemitérios, com a disponibilização de álcool gel 70% e a exigência do uso de máscaras. A iniciativa visa, principalmente, resguardar a saúde de quem pretende prestar uma homenagem aos parentes falecidos.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e da STTP garantirão apoio à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), para que a população faça as visitas com toda segurança e sem transtornos. De acordo com o secretário Geraldo Nobre Cavalcante (Sesuma), a orientação do prefeito Bruno Cunha Lima, é garantir o bem-estar da população.

“Este ano, graças ao avanço da vacinação e consequente queda nos números da covid, abriremos os nossos cemitérios durante quatro dias, para que a população possa prestar sua homenagem aos entes queridos. Reforçamos a necessidade de cumprirmos os protocolos para garantir a saúde e a segurança de todos”, afirmou Geraldo

As rotineiras ações de manutenção, realizadas nos cemitérios sob a administração da Sesuma e coordenadas pela Gerência de Cemitérios, foram intensificadas nas últimas semanas. Entre os serviços realizados estão a capinação, varrição, coleta, pintura e consertos nas áreas internas e que dão acesso aos cemitérios.

Fonte: Ascom